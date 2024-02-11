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Bodrum'da 8. Hamsi Festivali düzenlendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 8. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı. Festivalde geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı, şarkıcılar sahne aldı ve horon oynandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince İskele Meydanı'nda düzenlenen festivalde, yaklaşık 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

Hamsi yemek isteyen vatandaşlar alanda yoğunluk oluşturdu.

Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Etkinlikte şarkıcılar Hülya Polat, Erol Şahin, Nihat Yılmaz, Safa Tatoğlu, Süleyman Gülten ve Emre Yetimoğlu sahne aldı. Festivale katılanlar, müzik eşliğinde horon oynadı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Derneğin sözcüsü Yener Çelik ise ilkbaharda yayla şenliği yapacaklarını söyledi.

Çelik, yöresel ürünleri, gelenek ve görenekleri yeni nesillere yaşatmak adına mücadele ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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