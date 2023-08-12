Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı Deniz Dibi Temizlik Kampanyasının beşincisi Küçükbük Mahallesi'nde gerçekleşti. Etkinlikte, cam ve metal şişeler ile plastik, metal atıklar, balıkçı ağları ve araç lastiklerinden oluşan 76 kilograma yakın atık kıyıya çıkarıldı.

Bodrum'da 76 kilogram atık kıyıya çıkarıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı Deniz Dibi Temizlik Kampanyasının beşincisi Küçükbük Mahallesi'nde gerçekleşti.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015 yılında başlatılan ve her yıl yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen deniz dibi temizlik etkinliği Küçükbük Mahallesinde devam etti. Etkinliğe Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut da katılarak belediye personeline destek verdi.

Bodrum Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan gönüllü su altı dalış ekibinin yaklaşık bir saat süren deniz dibi temizliğinde; cam ve metal şişeler ile plastik, metal atıklar, balıkçı ağları ve araç lastiklerinden oluşan 76 kilograma yakın atık kıyıya çıkarıldı. Farkındalık oluşturması için kıyıda bir süre sergilenen atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'ne götürüldü.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen etkinlik, 16 Ağustos Çarşamba günü Turgutreis Mahallesi'nde devam edecek.