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Bodrum’da 76 Kaçak Göçmen Yakalandı, 38 Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk sularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca, farklı saat dilimlerinde lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 76 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 kaçak göçmen ile 1 şüpheli de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Eylül günü saat 12.20'de Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen, aralarında çocukların da bulunduğu 38 kaçak göçmen ile ülkeyi terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi kurtardı. Ekipler, aynı tarihte saat 03.00, 11.25 ve 13.05'te lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 76 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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