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Bodrum'da 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

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Bodrum'da 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mazıköy Mahallesi Kissebükü mevkisinde kırsal alanda 68 düzensiz göçmenin olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan göçmenler, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Bölgede yapılan araştırmada olayla ilgili plakası belirlenen bir kamyon Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan T.İ. (21) ve babası F.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bodrum Göçmen Muğla Güncel Haberler

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