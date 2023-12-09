Bodrum'da 66 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmen ve ada üzerinde mahsur kalan 32 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmen ve ada üzerinde mahsur kalan 32 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Aralık'ta saat 02.35 ve 18.05'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan toplam 66 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 06.45'te Bodrum açıklarında da kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Tüllüce Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin verdiği ifade doğrultusunda bir gurup kaçak göçmenin kendi imkanlarıyla Kuyruk Adası'nda olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan ekipler 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.