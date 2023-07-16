Bodrum'da 6 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan aranan M.C.P'nin Turgutreis Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.