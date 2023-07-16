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Bodrum'da 6 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan aranan M.C.P'nin Turgutreis Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.P'nin Turgutreis Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.C.P, sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Jandarma Hisarcık Bodrum Muğla Güncel Haberler

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