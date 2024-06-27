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Bodrum'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu iki farklı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, lastik botlarda aralarında çocukların da olduğu 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında farklı zamanda Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta aralarında çocukların da olduğu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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