Bodrum'da 50 Hafriyat Kamyonuna 750 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, 50 hafriyat kamyonu ile beton mikserlerine, 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira idari para cezası kesti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, 50 hafriyat kamyonu ile beton mikserlerine, 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira idari para cezası kesti.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler Turgutreis- Göltürkbükü mahalleleri arasında hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 50 hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira cezai işlem uyguladı.