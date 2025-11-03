Haberler

Bodrum'da 41 Metre Uzunluğundaki Yelkenli Tekne Karaya Oturdu

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Haremtan Koyu açıklarında karaya oturdu. Kaptan teknesini kurtarmak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, karaya oturdu. Tekneyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bodrum'da 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Haremtan Koyu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu. Kaptan, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
