Bodrum'da 40 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Dolandırıcı Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan H.U'nun saklandığı adreste yakalandığı bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince, yakalama kararı olan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Hakkında 10 ayrı dolandırıcılık suçlamasıyla kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan H.U'nun ilçede bir adreste saklandığını belirleyen JASAT Bodrum ekipleri operasyon düzenledi.
Sakladığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.