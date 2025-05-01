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Bodrum'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Bodrum'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bodrum olup, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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