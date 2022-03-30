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Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.45'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı.Sahil Güvenlik ekipleri, bugün de farklı saatlerde Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, yine Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 35 kaçak göçmeni daha kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik, Bodrum, Yunan, Türk, Güncel, Haberler

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