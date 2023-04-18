Bodrum'da 37 yıllık sahur geleneği devam etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1986'dan bu yana Türkkuyusu Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1986'dan bu yana Türkkuyusu Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında iftar programları mahallelerde devam ederken Kadir Gecesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen Türkkuyusu Mahallesi'ndeki sahur programı da unutulmadı.

37 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında Türkkuyusu Camisi yanındaki meydanda verilen sahur yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Türkkuyusu Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, belediye birim müdürleri, CHP Bodrum Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan ile mahalle sakinleri katıldı.

Aras, Bodrum'da kurulan iftar sofralarının, Hatay ve Malatya'daki dostluk kentlerinde depremzede vatandaşlar için de kurulduğunu belirtti.

Sofralarda bulunan kuru kayısıların da Malatya'daki bir depremzededen alındığını belirten Aras, ev ve iş yerleri yıkılan işletmecilerden 3 ton kayısı alıp Bodrum'a getirdiklerini ve iftar sofralarında ikram ettiklerini dile getirdi.

Bodrum Belediyesi iftar programları 18 Nisan Turgutreis, Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerinde, 19 Nisan'da Dereköy, Peksimet ve Gölköy mahallelerinde, Arife akşamı da Gümbet kavşağındaki alanda devam edecek.