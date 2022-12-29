Bodrum'da 35 kaçak göçmen yakalandı Güncel Haberler MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Aralık saat 02.30'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik botu durdurarak yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçeye çalışan 35 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum Güncel Haberler

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