Bodrum'da 3 Bin TL'lik Lahmacun Tepkisi

Bodrum'da 3 Bin TL'lik Lahmacun Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum'da 3 Bin TL'lik Lahmacun Tepkisi
Haber Videosu

Ekin Akkaş, Bodrum'daki bazı mekanlarda lahmacunun fiyatının 3 bin TL'ye kadar çıkmasını eleştirerek, bu durumun Bodrum'un turizm kimliğini olumsuz etkilediğini savundu. 235 TL'den lahmacun satan Akkaş, deniz manzarasıyla birlikte kaliteli malzeme kullandıklarını vurguladı.

Bodrum'da 3 bin TL'lik lahmacun isyanı: "Altın tozuyla mı yapıyorlar?"

MUĞLA - Sanat hayatının yanı sıra işletmeciliğe de adım atan oyuncu ve ses sanatçısı Ekin Akkaş, Bodrum'da bazı mekanlarda lahmacun fiyatlarının 3 bin liraya kadar çıkmasına sert tepki gösterdi. Gündoğan sahilinde kendi restoran işletmeciliğine giren Akkaş, lahmacunu 235 TL'den sattığını belirterek, "Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar? Anlamıyorum bu kafayı!" diyerek sitem etti.

Sahnelerdeki güçlü performansının yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de adından söz ettiren Akkaş, mekanında kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunun, ayran ve suyla birlikte 235 liraya sunulduğunu söyledi. Ekin, "Hem müzik var, hem denize sıfır, hem de lahmacun 235 TL. Bu fiyatla da para kazanıyoruz. O halde 3 bin TL'ye satanlar neyin peşinde?" ifadelerini kullandı.

"Bodrum'u lahmacunla anmayın"

Bodrum'un sadece lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Ekin, "Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında 'Bodrum 3 bin liralık lahmacun' kalması büyük haksızlık" diye konuştu.

"Yunanistan ucuz değil, Bodrum'da her bütçeye göre tatil var"

Ekin'in işletme ortağı Macit Özata ise bayramda otellerde doluluk beklediklerini belirterek, "En büyük sorun fahiş fiyat algısı. Evet, her bütçeye göre otel ve restoran var. Ama bazı işletmelerin fiyat politikası bu algıyı kötü etkiliyor. Lütfen tatil planı yapanlar Yunanistan ucuz diye orayı tercih etmesin. Fiyatlarımız benzer ama biz paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Taraftardan büyük tepki var! Tadic ve Dzeko'ya mutfakta plaket verildi

İki yıldıza veda edilen yere bakın! Taraftardan büyük tepki var
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı

Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.