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Bodrum'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi

Bodrum'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi

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Bodrum'da kasten öldürme ve hakaret suçlarından 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Bodrum'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Suç Araştırma timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme ve hakaret" suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C, Akyarlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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