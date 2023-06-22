Bodrum'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi

Bodrum'da kasten öldürme ve hakaret suçlarından 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.