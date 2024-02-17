Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada'da bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan biri çocuk 26 düzensiz göçmen limana getirildi.

Farklı zamanda da Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Hareket halinde durdurulan bottaki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.