Bodrum'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.K'nin ilçede olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan operasyonla yakalan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.