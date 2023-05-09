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Bodrum'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bodrum'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.K'nin ilçede olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan operasyonla yakalan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Jandarma Bodrum Muğla Güncel Haberler

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