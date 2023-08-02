Bodrum'da 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Gökhan Öztürk hayatını kaybetti. Kaza sabah karşı Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede u dönüşü yapan 06 AB 6309 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Y. seyir halinde olan Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ramazan Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.