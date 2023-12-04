Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortakent sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) yönlendirildi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.