Bodrum'da 21 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Haziran saat 11.30'da Bodrum açıklarında sürat teknesi içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 22.50'de yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni daha yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel