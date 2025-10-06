Haberler

Bodrum'da 21 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 33 Kaçak Göçmen ve 4 Organizasyon Şüphelisi Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan unsurlar tarafından Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Ekim saat 05.00'da Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler aynı gün saat 18.35'te Akvaryum Koyu mevkiinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, polis ile birlikte kara üzerinde aralarında 11'i çocuk, toplam 33 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
