Haberler

Bodrum'da 20 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, İki Kaçakçı Yakalandı

Bodrum'da 20 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, İki Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Olayla bağlantılı olarak 2 kaçakçı da yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, karadaki 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler olayla bağlantılı olarak karada ise 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılarının ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.