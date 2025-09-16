Bodrum'da 20 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, İki Kaçakçı Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, karadaki 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler olayla bağlantılı olarak karada ise 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılarının ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.