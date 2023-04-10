Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Türkbükü Mahallesi Küçükada mevkisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakalayarak karakola götürdü.
Düzensiz göçmenlerin İzmir'den kara yoluyla önce Didim'e, oradan da sürat botuyla Türkbükü'ne getirildikleri belirlendi.
Kaynak: AA / Güncel