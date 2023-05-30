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Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11'i yakalandı

Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11'i yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 düzensiz göçmen olayında 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, 11'i yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 düzensiz göçmen olayında 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, 11'i yakalandı.

Bodrum açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-4302) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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