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Bodrum'da 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali Gerçekleştirildi

5 Aralık 2023 17:10 Son Güncelleme: 17:12 Abone Ol

Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali'nde, kadın okuma yazma kursiyerlerine sertifikaları verildi. Etkinlikte, çocuklara resim yarışması ve sanat atölyeleri düzenlendi. Festivalde çocuk şarkıları grubunun konseriyle eğlenceli dakikalar yaşandı.