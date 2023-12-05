Bodrum'da 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali Gerçekleştirildi
Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali'nde, kadın okuma yazma kursiyerlerine sertifikaları verildi. Etkinlikte, çocuklara resim yarışması ve sanat atölyeleri düzenlendi. Festivalde çocuk şarkıları grubunun konseriyle eğlenceli dakikalar yaşandı.
Bodrum ilçesinde, 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali gerçekleştirildi.
Bodrum Belediyesinin destekleri, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organizasyonuyla Peksimet Çocuk Kütüphanesi'nde yapılan festivalde, kadın okuma yazma kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.
Etkinlikte, "Sokak Hayvanları" adlı resim yarışmasına katılan ve başarılı olan çocuklara hediyeler dağıtılırken sanat atölyelerinde de yıl içinde üretilen çalışmalar sergilendi.
Çocuklar ve kadınlar, çocuk şarkıları grubunun konseriyle eğlenceli dakikalar yaşadı.