Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ittiği 16'sı kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ittiği 16'sı kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ittiği 16'sı kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bugün saat 06.20'de Bodrum açıklarındaki lastik bot içinde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarı alındı. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik botu durdurarak içindeki 19 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, dün saat 07.45'te de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ittiği 16'sı kurtarıldı

Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ittiği 16'sı kurtarıldı

Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ittiği 16'sı kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Bodrum, Türk, Güncel, Haberler

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