Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili anne ve babasının da aralarında olduğu 9 şüpheliye gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'nin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltındaki 9 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlattı. Anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bodrum ilçesine getirilen anne ve baba, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Diğer 7 kişi ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Şüphelilerden maktulenin amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak'ta, Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti.

Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.