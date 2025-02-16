Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen 17 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 17 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel