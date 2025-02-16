Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız
AK Partili Sarıçam kendini böyle savundu: Espri maksadından saptırıldı

Skandal sözlerin ardından AK Partili vekil özür diledi
Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt: Türk siyasetinin Ziya'sı...

Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt

Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen 17 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 17 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
img

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
img

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

İlk yarıda tek gol var
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.