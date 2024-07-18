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Bodrum'da 16 Tatilci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde konaklayan 16 tatilci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tatilcilerin akşam yediği yemeklerden numune alınacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelde konaklayan 16 tatilci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayanlardan bazılarının karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetinde bulunması üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.
Çeşitli hastanelere kaldırılan 16 tatilci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tatilcilerin akşam yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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