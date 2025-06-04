Bodrum'da 15 Metrelik Motoryatta Patlama: 3 Yaralı

Bodrum'da 15 Metrelik Motoryatta Patlama: 3 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yakıt ikmali sırasında 15 metrelik bir motoryatta meydana gelen patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlama sonrası motoryat su aldı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 metrelik motoryatta meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için gelen ve akaryakıt istasyonuna yanaşan motoryat yakıt ikmalinin ardından harekete geçti.
Yatta bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından motoryatın büyük bir bölümü zarar görüp su aldı, 1'i karada olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Büyük bir bölümü batan motoryatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Patlama anı güvenlik kamerasında
Öte yandan patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motoryatın istasyondan hareket etmeye başladığı sırada büyük bir gürültüyle patladığı ve parçalarının etrafa savrulduğu görülüyor.
Görüntülerde bir çalışanın da patlamadan kısa süre önce motoryatın içerisine girdiği yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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