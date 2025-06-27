Bodrum'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, iki ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nın (22) Turgutreis Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.