Bodrum'da 12 Metrelik Motor Yat Alev Alev Yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 12 metre uzunluğundaki motor yat alev alev yandı. Yatta bulunan 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 12 metre uzunluğundaki motor yat alev alev yandı. Yatta bulunan 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi.

Türkbükü açıklarında saat 15.00 sıralarında içerisinde 8 kişi bulunan 12 metre uzunluğundaki motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Motor yatta bulunan 8 kişi bölgedeki balıkçılar ve ekiplerce botları alınarak tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yangın söndürüldü. Bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Öte yandan teknenin batmaması halinde Türkbükü Limanına çekileceği belirtildi.