Bodrum'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 18 kaçak göçmen kurtarıldı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Nisan saat 21.05'te Bodrum açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler hareketli lastik botu durdururarak icerisindeki 11 kaçak göçmeni yakaladı.5 Nisan'da saat 02.05'te ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 29 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.