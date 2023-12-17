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Bodrum'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

17 Aralık 2023 21:57 Güncelleme: 21:58 Abone Ol

Bodrum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.