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Bodrum'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Bodrum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bodrum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler hakkında 5 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nın Ortakent Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bodrum JASAT Haberler

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