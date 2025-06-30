Bodrum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda market çalışanı E.K. ile marketten alışveriş yaptıktan sonra ücretini ödemediği öne sürülen M.A.T. ve M.T.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.K, ayaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbarın ardından bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan market çalışanı tedavi altına alındı.

Olayın ardından 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada yaşanan kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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