Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu'ndan 'Hayatı Kaçırma' Klip Çalışması

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çoksesli Çocuk Korosu, dijital bağımlılık temasına dikkat çekmek amacıyla 'Hayatı Kaçırma' isimli klip hazırladı. 90 öğrencinin yer aldığı çalışma, çocukların açık havada oyun oynadığı sahnelerle toplumsal bir mesaj sunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çoksesli Çocuk Korosu, "Hayatı Kaçırma" isimli klip hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu, dijital bağımlılık temalı şarkılarının daha geniş kitlelere ulaşması için klip hazırladı.

Klipte, çocukların ekran yerine birlikte vakit geçirdiği ve açık havada oyun oynadığı sahneler yer alıyor.

Farklı okullardan bir araya gelen 90 öğrencinin ses verdiği çalışma, çocukların sesiyle güçlü bir toplumsal mesaj sunuyor. Şarkının söz ve müziği ise Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait.

Koronun şefleri Hüseyin Turgay Kutluğ ve Serap Erkefeli, projeyle yalnızca çocukları değil, ekran karşısında vakit geçirmeye alışmış birçok yetişkini de düşünmeye davet etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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