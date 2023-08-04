Bodrum Belediyesi Yaban Hayvanlarına Su Takviyesi Yapıyor

Bodrum Belediyesi, sıcak havalar nedeniyle yaban hayvanlarının yaşam alanlarına su takviyesi yaparak yaşam kaynaklarına katkıda bulunuyor. Ayrıca, yangın söndürme ekiplerine de su desteği sağlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise rutin çalışmalarını sürdürerek bölgedeki temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bodrum Belediyesi tarafından rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra sıcak havalar nedeniyle yaban hayvanlarının yaşam alanlarına su takviyesi yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı mahallelerde bulunan göletlere su takviyesi yapılarak yaşam kaynaklarına katkıda bulunuluyor. Kuruyan göletlerin tespit edilmesinden sonra Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne ait su tankerleriyle yapılan su takviyelerinden civarda yaşamını sürdüren ve hayvancılıkla ilgilenen halkın büyükbaş hayvanları da faydalanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları çerçevesinde 1 Mayıs ile 25 Temmuz tarihleri arasında toplam bin 651 ton su basımı gerçekleştirilirken bölgedeki 10 gölete 120 tonun üzerinde su basıldı. Bodrum ve Milas'ta geçen günlerde meydana gelen yangınlarda da yangın söndürme ekiplerine destek veren ekipler, 84 ton su basımı ile yangınların söndürülmesine katkı sundu.

RUTİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmaları kapsamında yıkama, süpürme, mıntıka ve poşetleme çalışması ile bölgede bulunan kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda binalarda temizlik çalışması da yapıyor. Ekipler, halk pazarlarının kurulduğu yerlerde yıkama işlemlerini ve yıpranmış çöp kovalarındaki giydirmelerin değişimini de belirli aralıklarla yapıyor.

Yaz sezonu yoğunluğunun da olmasıyla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnaf önleri, yürüyüş yolları ile sahillerde de temizlik çalışmasına önem veriyor. Sabah 5.00'te çöp toplama işlemine başlayan ekipler, tüm mahallelerde saat 14.30'a kadar çöp toplama işlemi yaparken gece vardiyasında da denetlemeler ve çöp konteyneri boşaltma işlemlerini sürdürüyor.

Çöp toplama işlemleri yanı sıra atık toplama saatlerinde de bahçe ve ev eşyası atıklarını toplama işlemi sürdürülüyor. Gelen taleplere de anında müdahale etmek için çaba harcayan Müdürlük, toplam 426 personeli ile gelen ihbarları da ivedilikle değerlendirmeye alıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha temiz bir Bodrum için vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken görüntü kirliliği yaratmamak, çalışanlara kolaylık sağlamak, kentin temiz ve bakımlı görünmesini sağlamak için atık toplama günlerine riayet edilmesi ve çöplerin konteyner yanlarına boşaltılmaması konusunda dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.