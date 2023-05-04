Bodrum Belediyesi Torba Mahallesi'nde Asfaltlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki asfaltlama çalışmalarına Torba Mahallesi'yle devam ediyor.

Torba Mahallesi'nde AYDEM ve MUSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından, Bodrum Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren Cevdet Göktepe Caddesi'ndeki çalışmalar da tamamlandı. Bodrum Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Hoşgörü Sokak ve İnönü Caddesi'nde ise çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü Mahallesi Hebil Caddesi'nde elektrik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt yama çalışmasına geçti. Ekipler, Bitez Mahallesi Kavaklı Sarnıç Caddesi, Çırkan Mahallesi Çırkan Caddesi ve Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi ile Neyzen Tevfik Caddesi'nde de sıcak asfalt çalışması yürütecek.