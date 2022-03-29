Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum Halk Süt" çocuklara ücretsiz süt dağıtımına yeniden başladı

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Pandemi dolayısıyla dağıtımına kısa süre ara verilen Halk Süt, tekrar çocuklara ulaştırılıyor. İlk etabının nisan ve mayıs aylarını kapsayacağı dağıtım, bir çocuğun iki aylık sütünü karşılayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Geçen 1 yıl boyunca toplamda bin 400 çocuğun süt ihtiyacı karşılanırken bu etapta Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Akyarlar ve Gürece olmak üzere toplam 5 mahallede, 65 çocuğa 65 koli süt dağıtıldı.

Ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamını ileterek teslim ettikleri sütlerin kullanma talimatını anlatırken vatandaşların istek ve taleplerini de sordu. Bodrum Halk Sütü çok beğenen ve çocukları için kapılarına kadar gelen süt dağıtımından memnun kalan vatandaşlar, Başkan Aras'a teşekkürlerini iletti.

2-5 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılan Bodrum Halk Süt, Bodrum'un tüm mahallelerinde planlı bir şekilde dağıtılacak. Bu kapsamda çocuk başına düzenli olarak her çocuğa hafta da 1 litre olacak şekilde süt dağıtımı sağlanacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, mahalle muhtarlarına başvurarak süt talebinde bulunabilecek.

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