Bodrum Belediyesi 'Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Ambalaj Takası Etkinliği' Düzenliyor

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 'Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Ambalaj Takası Etkinliği', çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilir yaşam farkındalığının artırılmasını amaçlıyor. Etkinlik kapsamında çocuklara geri dönüştürülebilir kırtasiye malzemesi, yetişkinlere ise az su isteyen bitki dağıtılacak.

Bodrum Belediyesi tarafından 'Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Ambalaj Takası Etkinliği' düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Umurca Parkı'nda Ambalaj Takası Etkinliği düzenleniyor.

18-26 Kasım günleri arasında kutlanan Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen etkinlik hem çocuklar hem de yetişkinler için ambalaj atıklarının azaltılmasını ve sürdürülebilir yaşam farkındalığının artırılmasını amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında getirilen ambalaj atıkları karşılığında çocuklara, geri dönüştürülebilir kırtasiye malzemesi, yetişkin katılımcılara ise az su isteyen bitki dağıtılacak.