Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyede görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Özel Kalem Müdürü S.A'nın daha önce başkanlık biriminde görevli M.A. isimli kadın ile dün gece bir işletmede yaşadıkları tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve bu nedenle ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title