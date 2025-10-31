Bodrum Belediyesi'nden Rüşvet İddialarıyla İlgili Açıklama

'KAMUOYU DOĞRU VE ŞEFFAF BİÇİMDE BİLGİLENDİRİLECEKTİR'

Muğla'nın Bodrum Belediyesi, CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi A.'nın rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "30 Ekim 2025 günü akşam saatlerinde Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Belediyemiz dışında gelişen konu, tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğundadır. Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun konu ile ilgili asılsız iddialar ve manipülatif söylemler karşısında resmi açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesini önemle rica ederiz. Yargı süreci tamamlandığında kamuoyu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilecektir" denildi.

MUĞLA,