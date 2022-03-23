Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme

BODRUM, MUĞLA (DHA) - BODRUM Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, savcılığın talebiyle imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde savcılığın talebi üzerine inceleme başlatıldı. İçerideki bilgisayar kayıtları, evrak ve çeşitli belgeler incelenmek üzere toplandı.