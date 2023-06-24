Bodrum Belediyesi Kurban Bayramı'nda 24 Saat Görev Başında

Bodrum Belediyesi ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçe sakinlerinin ve kente gelen misafirlerin bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için 24 saat görev başında olacak. Belediye birimleri, vatandaşların taleplerine cevap vermek için çalışacak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü, borçların yapılandırılması için 26-27 Haziran'da görev yapacak. Kurban kesim noktaları da halkın hizmetinde olacak.

Bodrum Belediyesi ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçe sakinlerinin ve kente gelen misafirlerin bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için 24 saat görev başında olacak.

Bodrum Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerini hazırladı. Vatandaşların taleplerine cevap vermek için ulaşabilecekleri 444 00 48 numaralı Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi hattı, bayram boyunca günün her saatinde çağrılara cevap vererek gelen şikayetleri ilgili kurum ve müdürlüklere iletecek.

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZDA OLACAK

Bodrum Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Veteriner Hizmetleri, Basın Yayın Halkla İlişkiler, Kültür Sosyal İşleri müdürlükleri, 9 gün boyunca yarımada genelinde bin 250 personel ile yapılan planlamalar doğrultusunda denetim ve hizmetlerini sürdürecek.

VEZNELER 26 VE 27 HAZİRAN'DA AÇIK OLACAK

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılması için vatandaşların başvurularını almak için 26-27 Haziran günleri görev başında olacak. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı büro ve vezneler, 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü ise saat 13: 00'e kadar açık olacak.

KURBAN KESİM NOKTALARI HALKIN HİZMETİNDE OLACAK

Bodrum Belediyesi denetim ve kontrolünde, 3 bölgede (Kızılağaç-Yalıkavak-Kadıkalesi) kurban kesim noktaları oluşturuluyor. Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve modern bir şekilde kurban kesimi yapabilmeleri için gerekli hazırlıklarını sürdüren ekipler, kurban derilerinin Türk Hava Kurumu için toplanmasına da destek olacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı'nın huzurlu ve mutlu geçmesi için 24 saat esasıyla hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

"İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. 9 günlük bayram tatili boyunca da bu çalışmalarımız devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak için vardiyalı bir şekilde çalışacağız. Kurban Bayramı'nın kentimizde ve ülkemizde mutluluk, sağlık ve umut dolu geçmesini temenni ediyorum."