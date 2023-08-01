Bodrum Belediyesi Gıda Bankacılığı Sistemi Projesi'ni Hayata Geçirdi

Bodrum Belediyesi, gıda israfının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gıda Bankacılığı Sistemi Projesi'ni hayata geçirdi.

Ocak 2022'de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Sosyal Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü ile başlayan Gıda Bankası Sistemi Projesi, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Bodrum Belediyesi, Gıda Bankacılığı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında 13 mahallede, toplam bin 750 haneye gıda desteğinde bulundu. Ekipler, bağış takiplerini, kabul ve onaylarını belediyenin Fazla Gıda Portalı üzerinden yapıyor. Proje kapsamında sağlık açısından sakınca taşımayan, son tüketim tarihleri geçmemiş, paketleme ya da etiket hatası sebebiyle satılamayan ürünler alındıktan sonra uygun bir şekilde paketleme yapılıp Herodot Kültür Merkez'indeki soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri, düşük gelirli ailelerin tespiti için ev ziyaretleri ve gelir tespiti görüşmelerinden sonra belirlenen aileler deşifre edilmeden ürünler dağıtılıyor.

AHBAP Derneği ile yapılan görüşmeler sonucu alınan bin adet gıda kolisi, 300'er adet kırtasiye ve gıda çeki gibi önemli bağışlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bir hayırsever tarafından geçen günlerde derneğe 280 gıda kolisi teslim edildi. Kış aylarında üreticilerin elinde kalan ve satamadığı iki ton mandalina Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Gıda Bankacılığı kapsamında alınan yardım ve bağışlar deprem bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıldı.

Hem çevresel hem ekonomik kalkınma hem de sosyal dayanışma açısından Gıda Bankacılığı'nın önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin şunları söyledi:

"İsrafın önlenmesi, sosyal dayanışmayı artırmak ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşabilmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi Projesi'ni Bodrum Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Talep edilen ürün teminini hızlı bir şekilde sağlamak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına Gıda Bankacılığı bizim için önem arz etmektedir. Gıda Bankacılığı, ekip arkadaşlarımın özverili çalışmasıyla devam edecektir."