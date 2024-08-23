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Bodrum Belediyesi Çevre Kirliliğini Önlemek İçin 'Çöp Saati' Uygulaması Başlattı

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Bodrum Belediyesi, çevre kirliliğini ve kötü kokuyu önlemek amacıyla 'çöp saati' uygulamasını başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yarımada genelinde çalışmalarını sürdürerek çevre kirliliği ve kötü kokuya neden olan çöplerle ilgili yeni önlemler aldı. Pilot bölge olarak seçilen Çarşı Mahallesi'nde 20 işletmeye tekerlekli çöp konteynerleri dağıtıldı ve çöp saati uygulaması başlatıldı.

Bodrum Belediyesince, çevre kirliliğini ve kokuyu önlemeyi amaçlayan "çöp saati" uygulaması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve yaşanabilir bir Bodrum için yarımada genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdürdü.

Çevre kirliliğine ve kötü kokulara neden olan çöplerle ilgili yeni önlem alan ekipler, "çöp saati" uygulamasının yanı sıra işletmelere dağıtılan tekerlekli çöp konteynerleriyle çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan manavlar, balıkçılar ve restoranların kullandığı sabit çöp konteynerleri, çevre kirliliği ve kötü koku yaydığı gerekçesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı.

Çöp konteynerlerinin kaldırıldığı bu alanlar, ekipler tarafından yıkanarak temizlendi.

Pilot bölge olarak seçilen Çarşı Mahallesi'ndeki 20 işletmeye, Bodrum Belediyesi tarafından 120 litrelik tekerlekli çöp konteynerleri dağıtıldı. Ekipler işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeleri yaparak, belirlenen saatlerde çöp konteynerlerini işletme önüne çıkarmaları tebliğ edildi.

Çöp saati uygulaması, Bodrum merkezdeki işletmelerin yoğun olduğu caddelerde de uygulanacak. Çalışmanın diğer mahallelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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