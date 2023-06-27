Bodrum Belediyesi, adalar ve koylarda kıyı temizliği yaptı

Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası'nda bulunan adalar ve koylarda kıyı temizliği ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Adalar ve koylar üzerinde bulunan ağaçların bakım ve budamasıyla birlikte sarnıçların temizliği, bakımı ve badanası gibi işlemleri tamamlayan ekipler, doğada yaşayan hayvanların ihtiyaçları için gıda ve su teminini de sağladı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Yarımadası'nda yer alan ada ve koylarda kıyı temizliği ve bakım çalışması yaptı.

Bodrum Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde; Çelebi Adası, Adaboğazı, Karaada, Küçük Poyraz, Büyük Poyraz, Sinekli, Harıplı, Kamışlı, Koca Yalı, Dangır, Taşlı Yalı, Mıstan Yalısı, Sarnıçlı, Pabuç, Orak Adası, Kissebükü koylarında genel temizlik işlemlerini tamamladı.

"Temiz Deniz" adlı tekne ile yapılan çalışmalar kapsamında Bodrum Belediyesi ekipleri, adalar ve koylar üzerinde bulunan ağaçların bakım ve budamasıyla birlikte sarnıçların temizliği, bakımı ve badanası gibi işlemleri tamamladı. Koyları ziyaret eden teknelerden atıkları da alan ekipler, doğada yaşayan hayvanların ihtiyaçları için gıda ve su teminini de sağlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, söz konusu çalışmaların ilçenin doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması amacıyla yürütüldüğünü belirtti.