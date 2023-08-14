Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Turgutreis ve Karaova pazar yerlerini ziyaret etti

Başkan Aras, Turgutreis ve Karaova pazar yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kanalizasyon altyapısı çalışmalarının bitmek üzere olduğunu paylaştı. Ayrıca Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden spor ve yaşam alanı ile giyim pazarı bölgesindeki otoparkı ziyaret etti. Karaova Kapalı Pazar Yeri'nde de esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek projeler ve gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hafta sonu yaptığı saha çalışması kapsamında Turgutreis ve Karaova pazar yerlerini ziyaret etti; bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Aras, cumartesi günü sabahı Turgutreis Kapalı Pazar Yeri'ne giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerlerinin çevresinde bulunan esnafla da görüşen Başkan Aras'a bölge muhtarları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Yol ve su ilgili süreçleri vatandaşlara detaylarıyla anlatan Başkan Aras, Bodrum'un temiz bir deniz geleceği için önemli bir hizmet olan kanalizasyon altyapısı çalışmalarının bitmek üzere olduğunu paylaştı. Aras, Bahçelievler Mahallesi ve Kadıkalesi'ne de giderek Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden spor ve yaşam alanı ile giyim pazarı bölgesinde Bodrum Belediyesi tarafından açılan otoparkı ziyaret etti.

Turgutreis Güzelleştirme ve Koruma Derneği'nde ise dernek üyeleriyle fikir alışverişinde bulunun Başkan Aras, 'Turgutreis İş Merkezi ve Meydan Projesi' alanında denetim yaptı. Akyarlar Mahallesi genelinde yürütülen çalışmalarda ve Kemer mevkiinde de tespitlerde bulunarak sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüştü. Akşam saatlerine kadar bölgede bulunan Aras, Akyarlar sahili ve liman bölgesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Aras, pazar günü ise bölge muhtarları, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Karaova Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplere yönelik projeler ve gerçekleşen çalışmalardan bahsetti. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve bölge muhtarlarıyla buluşan Başkan Aras, Karaova genelinde tamamlanan, devam eden ve yapımına başlanacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.