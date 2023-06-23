Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez esnafıyla bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Yalısı başta olmak üzere, bölgede bulunan esnaf ve işletmecilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aras, Bitez genelinde tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra esnafın öneri ve taleplerini dinledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Yalısı başta olmak üzere, bölgede bulunan esnaf ve işletmecilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aras, Bitez genelinde tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra esnafın öneri ve taleplerini dinledi.

Bodrum Belediye AŞ Bitez Kafe'de düzenlenen esnaf buluşmasında Başkan Aras'a, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Bitez ve Bodrum genelinde devam eden elektrik, internet ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarıyla ilgili esnafa bilgi veren Başkan Aras, Bodrum'un yıllardır birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini, Bitez köy içi mevkinde her yağış sonrası yaşanan olumsuzlukları göreve gelir gelmez hayata geçirilen proje ile giderdiklerini, bunun sonucunda o bölgedeki ticari hareketliliğin de gözle görülür şekilde arttığını söyledi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına hızla başlandığını ve bunun en güzel örneklerinin Bitez'de olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Başkan Aras, kendisine gelen öneri ve şikayetlerle ilgili de bilgilendirme yaptı.

Esnaftan gelen sahil düzeni, işgaliye, trafik, seyyar satıcılar, sokak hayvanları ve temizlikle ilgili öneri de dinleyen Başkan Aras, ilgili birim müdürleri, saha sorumluları ve esnafla birlikte çözüm üretmek amacıyla fikir alışverişinde bulunurken ortak kararlar ve herkesin bu kuralları uygulamasıyla sorunların çözümüne daha çabuk ulaşılabileceğini belirtti.

Bitez'de yüksek sesle müzik yapılmaması gerektiğini, bununla ilgili esnaf ve vatandaşlardan gelen tüm şikayetleri değerlendirdiklerinin de altını çizen Başkan Aras, herkesin müzik konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini söylerken Bitez'de uygulamaya alınan Green Destinations Sertifikasyon Programı'nda pandemi nedeniyle aksaklıklar yaşadığını, ancak programın gerekliliklerini uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.